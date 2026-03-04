Canlı
        İktisat Katılım Bankası faaliyet iznini aldı

        İktisat Katılım Bankası faaliyet iznini aldı

        Bankacılık hizmetlerine başlama iznini alan İktisat Katılım Bankası, altyapısını şubeli bankacılık ağıyla entegre ederek; faizsiz finans prensipleri doğrultusunda sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir bankacılık modeli sunmaya hazırlanıyor. Katılım bankacılığında yeni bir dönem başlatacaklarını söyleyen İktisat Katılım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Duray, "Amacımız, uzun vadeli ve güvene dayalı iş birlikleri kuran güçlü bir finans ekosistemi oluşturmak" dedi.

        Giriş: 04.03.2026 - 14:19
        Bir katılım bankası daha geliyor

        İktisat Katılım Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 26 Şubat 2026 tarihli kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte bankacılık faaliyetlerine başlama iznini aldı. 10 milyar TL sermayesi ve nitelikli insan kaynağıyla sektöre güçlü bir giriş yapan İktisat Katılım Bankası, ileri teknoloji ile güçlendirilmiş altyapısı ile sürdürülebilir bir katılım bankacılığı sunmayı hedefliyor.

        “DEĞER KATACAK BİR MODEL İNŞA ETTİK”

        Türkiye ekonomisinin üretim gücüne değer katacak bir katılım bankacılığı modeli inşa ettiklerini belirten İktisat Katılım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Duray, “Amacımız finansman sağlayan bir yapı olmanın ötesine geçerek, uzun vadeli ve güvene dayalı iş birlikleri kuran güçlü bir finans ekosistemi oluşturmak. Üretim ve ticareti destekleyen finansman çözümlerimizin yanı sıra, tasarruf sahiplerinin birikimlerini katılım esaslı ürünlerle değerlendirebildiği, bireysel ve kurumsal müşterilerimize bankacılık hizmetlerinin tümünü sunan kapsamlı bir yapı inşa ediyoruz. Katılım bankacılığının temel değerlerini merkeze alan yaklaşımımızı, teknoloji ve inovasyon gücümüzle destekliyoruz. Şubelerimiz aracılığıyla müşterilerimizle birebir temas kuran, sahada güçlü varlık gösteren bir banka olmayı önemsiyoruz. Bununla birlikte, güçlü teknoloji altyapımız sayesinde işlemleri hızlandıran, erişilebilirliği artıran ve bankacılık deneyimini kolaylaştıran entegre bir hizmet modeli sunuyoruz. Fiziksel şube ağımız ile dijital kanallarımızı bütünleştirerek; güvenli, kesintisiz ve kullanıcı dostu bir bankacılık deneyimi sağlarken, sürdürülebilir büyümeye katkı sunan çözümler üreteceğiz. İktisat Katılım Bankası olarak, katılım bankacılığının etik ve sorumlu yaklaşımını çağın gereklilikleriyle buluşturarak sektörde kalıcı bir değer yaratacağımıza inanıyor, faaliyet iznimizin ülkemiz ve katılım bankacılığı sektörü için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

        PUSULA HOLDİNG BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

        Tasarruf finansmanı sektöründe Katılımevim ve Birevim gibi öncü markaları çatısı altında bulunduran Pusula Holding bünyesinde faaliyet gösteren İktisat Katılım Bankası, operasyonel ve teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2026 yılının ikinci yarısından itibaren ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturmayı planlıyor. Finansal sistem ile reel sektör arasında güçlü ve uzun vadeli bir köprü kurmayı amaçlayan İktisat Katılım Bankası, imalat ve savunma sanayi ile teknoloji odaklı iş kolları başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik finansman çözümleri ile öne çıkmayı amaçlıyor.

