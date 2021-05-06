İl dışı yer değiştirme başvurusu ne zaman? MEB 2021 öğretmen il dışı atama takvimi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin isteğe bağlı tayin başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte 2021 öğretmen il dışı atama takvimi

MEB 2021 İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında yaptığı açıklamada, il dışı atamalar ile ilgili "Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak." ifadesini kullandı.