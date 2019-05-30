İl içi atama sonuçları, atama başvurusu yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanlar, öğretmenler tarafından araştırılıyor. 24 Mayıs'ta il içi atama başvurusu yapan öğretmenler şimdi başvuru sonuçlarını öğrenmek için MEBBİS sayfasına giriş yapıyor. İl içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) il müdürlüklerine ait resmi internet sayfasından görüntüleniyor. MEB 2019 il içi atama sonuçları haberimizde.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İl içi atama sonuçları dünden itibaren açıklanmaya başlandı. Bazı ilçe müdürlükleri düzeltmelerle birlikte güncel listeleri bugün de internet siteleri üzerinden erişime açıyor. Adaylar aşağıdaki bağlantıda başvuru yaptıkları il müdürlüğünün sayfasına girerek haberler ya da duyurular sayfasında il içi atama ekranına girip tercih sonucunu görebilir.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS GİRİŞ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri yani MEBBİS giriş sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinden kullanıcı adı ya da TC. kimlik no ve şifre ile ya da e-devler girişi ile erişimi sağlayabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Atamalar yapılırken Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

MEB İL İÇİ ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

İL İÇİ ATAMASI YAPILANLARIN İLİŞİKLERİNİN KESİLMESİ

MEB'in yayınladığı duyuruda, il içi ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacağı belirtildi.