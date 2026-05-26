İl il bayram namazı saatleri 2026: Diyanet İzmir, Ankara ve İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
İslam âleminin büyük bir heyecanla beklediği 2026 Kurban Bayramı ile bayram sabahı camilerde kılınacak bayram namazının saatleri de araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz vakitleriyle birlikte "Kurban Bayramı namazı saat kaçta?", "İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı vakti ne zaman?" soruları yanıt buldu. Milyonlarca kişi, bayramın ilk sabahında ibadetlerini yerine getirmek için en doğru saat bilgisini öğrenmek istiyor. İşte Diyanet verilerine göre il il Kurban Bayramı namazı saatleri…
İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ İLE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?
Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı bu sabah kılınacak)
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre il il bayram namazı saatleri şu şekilde;
Adana: 05:55
Adıyaman: 05:42
Afyonkarahisar: 06:11
Ağrı: 05:18
Aksaray: 05:57
Amasya: 05:45
Ankara: 05:59
Antalya: 06:14
Ardahan: 05:17
Artvin: 05:20
Aydın: 06:23
Balıkesir: 06:19
Bartın: 05:57
Batman: 05:30
Bayburt: 05:28
Bilecik: 06:10
Bingöl: 05:31
Bitlis: 05:25
Bolu: 06:02
Burdur: 06:14
Bursa: 06:13
Çanakkale: 06:24
Çankırı: 05:54
Çorum: 05:49
Denizli: 06:19
Diyarbakır: 05:34
Düzce: 06:03
Edirne: 06:20
Elazığ: 05:36
Erzincan: 05:33
Erzurum: 05:25
Eskişehir: 06:08
Gaziantep: 05:47
Giresun: 05:34
Gümüşhane: 05:31
Hakkari: 05:20
Hatay: 05:54
Iğdır: 05:14
Isparta: 06:13
İstanbul: 06:12
İzmir: 06:25
Kahramanmaraş: 05:48
Karabük: 05:57
Karaman: 06:03
Kars: 05:16
Kastamonu: 05:52
Kayseri: 05:51
Kilis: 05:49
Kırıkkale: 05:56
Kırklareli: 06:17
Kırşehir: 05:55
Kocaeli: 06:08
Konya: 06:05
Kütahya: 06:11
Malatya: 05:40
Manisa: 06:23
Mardin: 05:33
Mersin: 05:59
Muğla: 06:23
Muş: 05:27
Nevşehir: 05:54
Niğde: 05:56
Ordu: 05:36
Osmaniye: 05:51
Rize: 05:26
Sakarya: 06:06
Samsun: 05:42
Şanlıurfa: 05:41
Siirt: 05:27
Sinop: 05:45
Şırnak: 05:26
Sivas: 05:42
Tekirdağ: 06:18
Tokat: 05:43
Trabzon: 05:29
Tunceli: 05:34
Uşak: 06:15
Van: 05:20
Yalova: 06:11
Yozgat: 05:51
Zonguldak: 05:59