        İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2026: Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul Kurban Bayramı namazı vakitleri

        İl il bayram namazı saatleri 2026: Diyanet İzmir, Ankara ve İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        İslam âleminin büyük bir heyecanla beklediği 2026 Kurban Bayramı ile bayram sabahı camilerde kılınacak bayram namazının saatleri de araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz vakitleriyle birlikte "Kurban Bayramı namazı saat kaçta?", "İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı vakti ne zaman?" soruları yanıt buldu. Milyonlarca kişi, bayramın ilk sabahında ibadetlerini yerine getirmek için en doğru saat bilgisini öğrenmek istiyor. İşte Diyanet verilerine göre il il Kurban Bayramı namazı saatleri…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 20:03
        Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini camilerde yaşamak isteyen kişiler için özellikle büyükşehirlerdeki namaz saatleri büyük önem taşıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleri açıklandı. Peki bayram namazı hangi saatte kılınacak? İşte Diyanet’in yayımladığı il il Kurban Bayramı namazı saatleri listesi…

        İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ NE ZAMAN?

        27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek 2026 Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişi sabah saatlerinde bayram namazı için camilere akın edecek. "Bayram namazı saat kaçta?", "İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı vakti ne zaman?" soruları ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il bayram namazı vakitleriyle birlikte 81 ilin güncel namaz saatleri netleşti. İşte il il 2026 Kurban Bayramı namazı saatleri…

        KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ İLE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

        Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı bu sabah kılınacak)

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Diyanet verilerine göre İstanbul Kurban Bayramı namazı saati 06.12 olarak belirlendi.

        İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Diyanet İşleri verilerine göre İzmir Kurban Bayramı namazı saati 06.35 olarak belirlendi.

        ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları ile Ankara Kurban Bayramı namazı saati 05.59 olarak belirlendi.

        BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları ile Bursa Kurban Bayramı namazı saati 06.13 olarak belirlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre il il bayram namazı saatleri şu şekilde;

        Adana: 05:55

        Adıyaman: 05:42

        Afyonkarahisar: 06:11

        Ağrı: 05:18

        Aksaray: 05:57

        Amasya: 05:45

        Ankara: 05:59

        Antalya: 06:14

        Ardahan: 05:17

        Artvin: 05:20

        Aydın: 06:23

        Balıkesir: 06:19

        Bartın: 05:57

        Batman: 05:30

        Bayburt: 05:28

        Bilecik: 06:10

        Bingöl: 05:31

        Bitlis: 05:25

        Bolu: 06:02

        Burdur: 06:14

        Bursa: 06:13

        Çanakkale: 06:24

        Çankırı: 05:54

        Çorum: 05:49

        Denizli: 06:19

        Diyarbakır: 05:34

        Düzce: 06:03

        Edirne: 06:20

        Elazığ: 05:36

        Erzincan: 05:33

        Erzurum: 05:25

        Eskişehir: 06:08

        Gaziantep: 05:47

        Giresun: 05:34

        Gümüşhane: 05:31

        Hakkari: 05:20

        Hatay: 05:54

        Iğdır: 05:14

        Isparta: 06:13

        İstanbul: 06:12

        İzmir: 06:25

        Kahramanmaraş: 05:48

        Karabük: 05:57

        Karaman: 06:03

        Kars: 05:16

        Kastamonu: 05:52

        Kayseri: 05:51

        Kilis: 05:49

        Kırıkkale: 05:56

        Kırklareli: 06:17

        Kırşehir: 05:55

        Kocaeli: 06:08

        Konya: 06:05

        Kütahya: 06:11

        Malatya: 05:40

        Manisa: 06:23

        Mardin: 05:33

        Mersin: 05:59

        Muğla: 06:23

        Muş: 05:27

        Nevşehir: 05:54

        Niğde: 05:56

        Ordu: 05:36

        Osmaniye: 05:51

        Rize: 05:26

        Sakarya: 06:06

        Samsun: 05:42

        Şanlıurfa: 05:41

        Siirt: 05:27

        Sinop: 05:45

        Şırnak: 05:26

        Sivas: 05:42

        Tekirdağ: 06:18

        Tokat: 05:43

        Trabzon: 05:29

        Tunceli: 05:34

        Uşak: 06:15

        Van: 05:20

        Yalova: 06:11

        Yozgat: 05:51

        Zonguldak: 05:59

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
