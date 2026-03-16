İl il hava durumu tahmini: 17 Mart Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 17 Mart Salı günü hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Peki, 17 Mart Salı günü hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 17 Mart Salı il il hava durumu...
Mart ayının ortalarına giriş yapılırken, Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporu araştırılıyor. Özellikle yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi etkili olurken, büyük şehirlerde yaşayanlar "17 Mart Salı hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve yurdun iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
