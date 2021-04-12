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HaberlerGündemİl il koronavirüs risk haritası 12 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskl
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İl il koronavirüs risk haritası 12 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 20-29 Mart tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası...

İl il koronavirüs risk haritası 12 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskl

Sağlık Bakanlığı 20-26 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı.

Bakan Koca ise yaptığı açıklamada: "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." dedi.

İşte il il koronavirüs risk haritası...

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

20-26 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana61,58
Adıyaman169,81
Afyon47,36
Ağrı41,46
Aksaray214,42
Amasya194,04
Ankara107,99
Antalya119,18
Ardahan86,31
Artvin113,86
Aydın69,07
Balıkesir288,16
Bartın76,89
Batman28,54
Bayburt74,47
Bilecik114,30
Bingöl47,56
Bitlis23,08
Bolu100,38
Burdur72,26
Bursa97,14
Çanakkale202,75
Çankırı122,64
Çorum138,65
Denizli49,38
Diyarbakır18,78
Düzce95,28
Edirne219,49
Elazığ80,11
Erzincan124,13
Erzurum72,40
Eskişehir116,56
Gaziantep87,33
Giresun356,35
Gümüşhane105,15
Hakkari15,69
Hatay61,77
Iğdır107,30
Isparta74,49
İstanbul251,12
İzmir111,41
Kahramanmaraş67,37
Karabük84,15
Karaman89,44
Kars30,53
Kastamonu197,41
Kayseri196,07
Kırıkkale73,91
Kırklareli155,09
Kırşehir61,31
Kilis258,42
Kocaeli176,39
Konya252,18
Kütahya111,33
Malatya140,54
Manisa64,66
Mardin17,08
Mersin80,70
Muğla92,33
Muş21,16
Nevşehir79,35
Niğde104,40
Ordu258,87
Osmaniye198,52
Rize202,41
Sakarya124,49
Samsun508,97
Siirt14,20
Sinop309,06
Sivas55,83
Şanlıurfa18,30
Şırnak8,18
Tekirdağ168,26
Tokat248,72
Trabzon246,95
Tunceli63,52
Uşak19,49
Van27,41
Yalova275,31
Yozgat92,82
Zonguldak81,02

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

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