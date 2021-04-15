İl il koronavirüs risk haritası 15 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskl

Sağlık Bakanlığı 3-9 Nisan Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı.

Türkiye, 50 binlerde seyreden günlük koronavirüs vakaları ile Ramazan'ın ilk iki haftasını kısmı kapanma ile geçirecek. Haftalık 100 binde görülen vaka sayılarına göre oluşturduğumuz risk haritasında Türkiye'nin neredeyse tamamı kırmızıya büründü. Kısmi normalleşmenin başladığı 1 Mart'tan bu yana gerçekleşen değişim haritadaki renklere de yansıyor

İşte il il koronavirüs risk haritası...

3-9 NİSAN İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.