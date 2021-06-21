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İl il risk haritası 21 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illeri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 05-11 Haziran tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası haberimizde...

İl il risk haritası 21 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illeri

Sağlık Bakanlığı 05-11 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.00 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana7,7
Adıyaman18,34
Afyon55,37
Ağrı80,12
Aksaray34,99
Amasya30,7
Ankara94,87
Antalya28,49
Ardahan45,76
Artvin44,84
Aydın16,53
Balıkesir51,92
Bartın64,33
Batman41,59
Bayburt58,6
Bilecik66,3
Bingöl30,52
Bitlis76,64
Bolu107,05
Burdur37,07
Bursa49,29
Çanakkale39,7
Çankırı66
Çorum80,36
Denizli49,48
Diyarbakır52,88
Düzce74,3
Edirne16,43
Elazığ52,55
Erzincan88,3
Erzurum95,08
Eskişehir99,79
Gaziantep37,84
Giresun52,15
Gümüşhane98,8
Hakkari39,57
Hatay5,97
Iğdır16,89
Isparta76,54
İstanbul55,2
İzmir32,04
Kahramanmaraş19,35
Karabük41,05
Karaman49,43
Kars129,51
Kastamonu70,41
Kayseri86,46
Kırıkkale54,9
Kırklareli58,05
Kırşehir56,78
Kilis28,71
Kocaeli62,49
Konya49,29
Kütahya88,26
Malatya55,82
Manisa34,95
Mardin37,79
Mersin16,48
Muğla33,37
Muş52,54
Nevşehir39,68
Niğde61,31
Ordu59,76
Osmaniye7,66
Rize80,15
Sakarya62,15
Samsun46,6
Siirt44,4
Sinop32,8
Sivas88,85
Şanlıurfa33,14
Şırnak21,57
Tekirdağ49,86
Tokat97,51
Trabzon65,65
Tunceli22,77
Uşak42,23
Van37,85
Yalova33,69
Yozgat66,33
Zonguldak74,76

VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı azalan illerimizi açıklayarak, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız " ifadelerini kullandı.

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