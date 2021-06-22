Sağlık Bakanlığı 05-11 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.00 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 7,7 Adıyaman 18,34 Afyon 55,37 Ağrı 80,12 Aksaray 34,99 Amasya 30,7 Ankara 94,87 Antalya 28,49 Ardahan 45,76 Artvin 44,84 Aydın 16,53 Balıkesir 51,92 Bartın 64,33 Batman 41,59 Bayburt 58,6 Bilecik 66,3 Bingöl 30,52 Bitlis 76,64 Bolu 107,05 Burdur 37,07 Bursa 49,29 Çanakkale 39,7 Çankırı 66 Çorum 80,36 Denizli 49,48 Diyarbakır 52,88 Düzce 74,3 Edirne 16,43 Elazığ 52,55 Erzincan 88,3 Erzurum 95,08 Eskişehir 99,79 Gaziantep 37,84 Giresun 52,15 Gümüşhane 98,8 Hakkari 39,57 Hatay 5,97 Iğdır 16,89 Isparta 76,54 İstanbul 55,2 İzmir 32,04 Kahramanmaraş 19,35 Karabük 41,05 Karaman 49,43 Kars 129,51 Kastamonu 70,41 Kayseri 86,46 Kırıkkale 54,9 Kırklareli 58,05 Kırşehir 56,78 Kilis 28,71 Kocaeli 62,49 Konya 49,29 Kütahya 88,26 Malatya 55,82 Manisa 34,95 Mardin 37,79 Mersin 16,48 Muğla 33,37 Muş 52,54 Nevşehir 39,68 Niğde 61,31 Ordu 59,76 Osmaniye 7,66 Rize 80,15 Sakarya 62,15 Samsun 46,6 Siirt 44,4 Sinop 32,8 Sivas 88,85 Şanlıurfa 33,14 Şırnak 21,57 Tekirdağ 49,86 Tokat 97,51 Trabzon 65,65 Tunceli 22,77 Uşak 42,23 Van 37,85 Yalova 33,69 Yozgat 66,33 Zonguldak 74,76 VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı azalan illerimizi açıklayarak, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız " ifadelerini kullandı.