İl il risk haritası 22 Temmuz 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille

Sağlık Bakanlığı 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 9,43 Adıyaman 11,54 Afyon 31,89 Ağrı 193,86 Aksaray 29,08 Amasya 27,42 Ankara 59,1 Antalya 65,02 Ardahan 80,07 Artvin 30,68 Aydın 11,97 Balıkesir 16,77 Bartın 15,08 Batman 49,82 Bayburt 19,53 Bilecik 30,63 Bingöl 45,78 Bitlis 119,09 Bolu 50,51 Burdur 32,95 Bursa 27,95 Çanakkale 17,73 Çankırı 22,35 Çorum 37,73 Denizli 21,71 Diyarbakır 76,82 Düzce 33,36 Edirne 11,04 Elazığ 38,44 Erzincan 35,4 Erzurum 61,98 Eskişehir 68,52 Gaziantep 17,85 Giresun 23,4 Gümüşhane 16,23 Hakkari 80,21 Hatay 6,21 Iğdır 25,83 Isparta 45,2 İstanbul 56,75 İzmir 22,16 Kahramanmaraş 10,79 Karabük 36,94 Karaman 19,61 Kars 36,15 Kastamonu 31,09 Kayseri 53,26 Kırıkkale 65,3 Kırklareli 27,92 Kırşehir 48,14 Kilis 5,6 Kocaeli 34 Konya 40,18 Kütahya 70,23 Malatya 32 Manisa 18,54 Mardin 45,4 Mersin 41,2 Muğla 16,69 Muş 40,62 Nevşehir 36,73 Niğde 37,56 Ordu 50,17 Osmaniye 6,56 Rize 59,82 Sakarya 55,92 Samsun 23,97 Siirt 231,67 Sinop 29,57 Sivas 66,99 Şanlıurfa 20,99 Şırnak 27,15 Tekirdağ 27,75 Tokat 56,03 Trabzon 49,88 Tunceli 10,79 Uşak 20,84 Van 100,41 Yalova 38,04 Yozgat 24,58 Zonguldak 25,03

VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ