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İl il risk haritası 24 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

İl il koronavirüs risk haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. İllere göre 10-16 Nisan tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayıları açıklandı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası

İl il risk haritası 24 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanlığı 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada: "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." dedi.

İSTANBUL'DA VAKA SAYILARINDA %20 DÜŞÜŞ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

10-16 NİSAN İL İL VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana187,36
Adıyaman248,08
Afyon359,74
Ağrı307,23
Aksaray356,26
Amasya461,11
Ankara534,14
Antalya301,65
Ardahan230,86
Artvin230,09
Aydın268,08
Balıkesir566,32
Bartın512,11
Batman157,19
Bayburt568,92
Bilecik494,25
Bingöl300,25
Bitlis150,15
Bolu442,18
Burdur258,71
Bursa500,57
Çanakkale962,98
Çankırı399,11
Çorum475,55
Denizli223,36
Diyarbakır117,36
Düzce521,38
Edirne590,05
Elazığ311,93
Erzincan593,35
Erzurum493,09
Eskişehir605,85
Gaziantep293,36
Giresun624,22
Gümüşhane242,76
Hakkari91,26
Hatay239,74
Iğdır415,77
Isparta367,47
İstanbul920,57
İzmir351,97
Kahramanmaraş221,46
Karabük380,52
Karaman298,92
Kars291,66
Kastamonu683,09
Kayseri504,20
Kırıkkale430,57
Kırklareli830,44
Kırşehir315,99
Kilis462,21
Kocaeli666,41
Konya579,37
Kütahya375,77
Malatya563,79
Manisa305,39
Mardin93,83
Mersin213,56
Muğla242,31
Muş123,32
Nevşehir410,54
Niğde370,09
Ordu565,14
Osmaniye347,46
Rize516,03
Sakarya404,55
Samsun601,14
Siirt83,97
Sinop440,73
Sivas372,86
Şanlıurfa91,01
Şırnak47,60
Tekirdağ747,13
Tokat467,17
Trabzon409,90
Tunceli266,05
Uşak207,89
Van89,01
Yalova838,25
Yozgat499,89
Zonguldak456,36

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