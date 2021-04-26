Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplatısı'nın ardından "Kısmi Kapanma"'ya geçildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...
Sağlık Bakanlığı 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...
10-16 NİSAN HAFTALIK VAKA SAYISI
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|187,36
|Adıyaman
|248,08
|Afyon
|359,74
|Ağrı
|307,23
|Aksaray
|356,26
|Amasya
|461,11
|Ankara
|534,14
|Antalya
|301,65
|Ardahan
|230,86
|Artvin
|230,09
|Aydın
|268,08
|Balıkesir
|566,32
|Bartın
|512,11
|Batman
|157,19
|Bayburt
|568,92
|Bilecik
|494,25
|Bingöl
|300,25
|Bitlis
|150,15
|Bolu
|442,18
|Burdur
|258,71
|Bursa
|500,57
|Çanakkale
|962,98
|Çankırı
|399,11
|Çorum
|475,55
|Denizli
|223,36
|Diyarbakır
|117,36
|Düzce
|521,38
|Edirne
|590,05
|Elazığ
|311,93
|Erzincan
|593,35
|Erzurum
|493,09
|Eskişehir
|605,85
|Gaziantep
|293,36
|Giresun
|624,22
|Gümüşhane
|242,76
|Hakkari
|91,26
|Hatay
|239,74
|Iğdır
|415,77
|Isparta
|367,47
|İstanbul
|920,57
|İzmir
|351,97
|Kahramanmaraş
|221,46
|Karabük
|380,52
|Karaman
|298,92
|Kars
|291,66
|Kastamonu
|683,09
|Kayseri
|504,20
|Kırıkkale
|430,57
|Kırklareli
|830,44
|Kırşehir
|315,99
|Kilis
|462,21
|Kocaeli
|666,41
|Konya
|579,37
|Kütahya
|375,77
|Malatya
|563,79
|Manisa
|305,39
|Mardin
|93,83
|Mersin
|213,56
|Muğla
|242,31
|Muş
|123,32
|Nevşehir
|410,54
|Niğde
|370,09
|Ordu
|565,14
|Osmaniye
|347,46
|Rize
|516,03
|Sakarya
|404,55
|Samsun
|601,14
|Siirt
|83,97
|Sinop
|440,73
|Sivas
|372,86
|Şanlıurfa
|91,01
|Şırnak
|47,60
|Tekirdağ
|747,13
|Tokat
|467,17
|Trabzon
|409,90
|Tunceli
|266,05
|Uşak
|207,89
|Van
|89,01
|Yalova
|838,25
|Yozgat
|499,89
|Zonguldak
|456,36
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI
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