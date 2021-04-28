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HaberlerGündemİl il risk haritası 28 Nisan! Türkiye risk haritasına göre vaka sayısı düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskl
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İl il risk haritası 28 Nisan! Türkiye risk haritasına göre vaka sayısı düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanlığı, illere göre 10-16 Nisan tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. Peki Türkiye risk haritasına göre vaka sayısı düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte İl il risk haritası...

İl il risk haritası 28 Nisan! Türkiye risk haritasına göre vaka sayısı düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskl

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen Kabine Toplatısı'nın ardından "Kısmi Kapanma"'ya geçildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...

Sağlık Bakanlığı 10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...

10-16 NİSAN HAFTALIK VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana187,36
Adıyaman248,08
Afyon359,74
Ağrı307,23
Aksaray356,26
Amasya461,11
Ankara534,14
Antalya301,65
Ardahan230,86
Artvin230,09
Aydın268,08
Balıkesir566,32
Bartın512,11
Batman157,19
Bayburt568,92
Bilecik494,25
Bingöl300,25
Bitlis150,15
Bolu442,18
Burdur258,71
Bursa500,57
Çanakkale962,98
Çankırı399,11
Çorum475,55
Denizli223,36
Diyarbakır117,36
Düzce521,38
Edirne590,05
Elazığ311,93
Erzincan593,35
Erzurum493,09
Eskişehir605,85
Gaziantep293,36
Giresun624,22
Gümüşhane242,76
Hakkari91,26
Hatay239,74
Iğdır415,77
Isparta367,47
İstanbul920,57
İzmir351,97
Kahramanmaraş221,46
Karabük380,52
Karaman298,92
Kars291,66
Kastamonu683,09
Kayseri504,20
Kırıkkale430,57
Kırklareli830,44
Kırşehir315,99
Kilis462,21
Kocaeli666,41
Konya579,37
Kütahya375,77
Malatya563,79
Manisa305,39
Mardin93,83
Mersin213,56
Muğla242,31
Muş123,32
Nevşehir410,54
Niğde370,09
Ordu565,14
Osmaniye347,46
Rize516,03
Sakarya404,55
Samsun601,14
Siirt83,97
Sinop440,73
Sivas372,86
Şanlıurfa91,01
Şırnak47,60
Tekirdağ747,13
Tokat467,17
Trabzon409,90
Tunceli266,05
Uşak207,89
Van89,01
Yalova838,25
Yozgat499,89
Zonguldak456,36

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

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