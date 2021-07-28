Sağlık Bakanlığı 10-16 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız." dedi.
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|20,29
|Adıyaman
|13,93
|Afyon
|27,81
|Ağrı
|188,96
|Aksaray
|39,55
|Amasya
|29,21
|Ankara
|57,95
|Antalya
|69,65
|Ardahan
|52,51
|Artvin
|33,88
|Aydın
|16,01
|Balıkesir
|20,43
|Bartın
|14,43
|Batman
|55,38
|Bayburt
|35,05
|Bilecik
|28,97
|Bingöl
|91,35
|Bitlis
|122,13
|Bolu
|43,71
|Burdur
|38,55
|Bursa
|31,98
|Çanakkale
|21,57
|Çankırı
|33,96
|Çorum
|34,55
|Denizli
|18,83
|Diyarbakır
|117,79
|Düzce
|35,78
|Edirne
|24,52
|Elazığ
|58,43
|Erzincan
|52,79
|Erzurum
|80,82
|Eskişehir
|66,83
|Gaziantep
|21,96
|Giresun
|78,54
|Gümüşhane
|11,88
|Hakkari
|76,23
|Hatay
|12,71
|Iğdır
|58,52
|Isparta
|44,29
|İstanbul
|75,12
|İzmir
|24,46
|Kahramanmaraş
|12,20
|Karabük
|32,51
|Karaman
|24,85
|Kars
|34,40
|Kastamonu
|32,35
|Kayseri
|49,59
|Kırıkkale
|99,11
|Kırklareli
|34,48
|Kırşehir
|42,77
|Kilis
|8,32
|Kocaeli
|47,83
|Konya
|56,98
|Kütahya
|61,63
|Malatya
|27,51
|Manisa
|16,93
|Mardin
|51,66
|Mersin
|61,88
|Muğla
|33,44
|Muş
|47,20
|Nevşehir
|31,81
|Niğde
|39,37
|Ordu
|50,32
|Osmaniye
|17,51
|Rize
|76,76
|Sakarya
|69,22
|Samsun
|30,66
|Siirt
|471,57
|Sinop
|27,44
|Sivas
|60,56
|Şanlıurfa
|30,80
|Şırnak
|30,56
|Tekirdağ
|20,88
|Tokat
|54,81
|Trabzon
|56,33
|Tunceli
|20,17
|Uşak
|13,40
|Van
|120,68
|Yalova
|45,55
|Yozgat
|24,33
|Zonguldak
|26,29
VAKA SAYISI 2 KATINA ÇIKTI!
Fahrettin Koca Twitter hesabından, vaka sayılarının artış gösterdiğini duyurdu. Koca, " Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz.
Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim.
Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın." dedi.
YORUMLAR