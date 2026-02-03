TOKİ kura takvimi 2-8 Şubat 2026: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak, ne zaman?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta 10 ilde kura çekilişi yapılacağını açıkladı. Böylece 2-8 Şubat 2026 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak, ne zaman, saat kaçta? İşte, 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi...
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Bugüne kadar 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken gözler yeni haftaya çevrildi. 2-8 Şubat 2026 haftasına ait TOKİ kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Böylece bu hafta hangi illerde çekiliş yapılacağı belli oldu. İşte, 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi
2 - 8 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.
2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ile Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale TOKİ kura tarihleri belli oldu.
Yeni haftanın takvimine göre;
2 Şubat Pazartesi Elazığ'da 3 bin 825,
3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562 ve Zonguldak'ta 1872,
4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633 ve Düzce'de 2 bin 470,
5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 ve Afyonkarahisar'da 4 bin 370,
6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990,
7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805 ve Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak.
Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
İL İL KURA TARİHLERİ VE SAATLERİ
Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerinin il bazlı programı şu şekilde:
ELAZIĞ
Tarih: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Saat: 11:00
Yer: Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
KAYSERİ
Tarih: 3 Şubat 2026 Salı
Saat: 11:00
Yer: Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu
ZONGULDAK
Tarih: 3 Şubat 2026 Salı
Saat: 11:00
Yer: Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
KIRŞEHİR
Tarih: 4 Şubat 2026 Çarşamba
Saat: 11:00
Yer: Belli değil
DÜZCE
Tarih: 4 Şubat 2026 Çarşamba
Saat: Belli değil
Yer: Belli değil
AFYONKARAHİSAR
Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe
Saat: 11:00
Yer: Belli değil
KAHRAMANMARAŞ
Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe
Saat: Belli değil
Yer: Belli değil
OSMANİYE
Tarih: 6 Şubat 2026 Cuma
Saat: 11:00
Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı
YALOVA
Tarih: 7 Şubat 2026 Cumartesi
Saat: Belli değil
Yer: Belli değil
KIRIKKALE
Tarih: 7 Şubat 2026 Cumartesi
Saat: 11:00
Yer: Nurcami Konferans Salonu
Not: Kura saatleri değişebilmektedir. Belirtilen saatlerde bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgiye TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)