Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        TOKİ kura takvimi 2-8 Şubat 2026: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak, ne zaman?

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta 10 ilde kura çekilişi yapılacağını açıkladı. Böylece 2-8 Şubat 2026 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak, ne zaman, saat kaçta? İşte, 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 07:10 Güncelleme: 03.02.2026 - 07:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Bugüne kadar 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken gözler yeni haftaya çevrildi. 2-8 Şubat 2026 haftasına ait TOKİ kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Böylece bu hafta hangi illerde çekiliş yapılacağı belli oldu. İşte, 2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi

        2

        2 - 8 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

        2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ile Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale TOKİ kura tarihleri belli oldu.

        3

        Yeni haftanın takvimine göre;

        2 Şubat Pazartesi Elazığ'da 3 bin 825,

        3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562 ve Zonguldak'ta 1872,

        4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633 ve Düzce'de 2 bin 470,

        5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 ve Afyonkarahisar'da 4 bin 370,

        6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990,

        7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805 ve Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak.

        Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

        4

        İL İL KURA TARİHLERİ VE SAATLERİ

        Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerinin il bazlı programı şu şekilde:

        ELAZIĞ

        Tarih: 2 Şubat 2026 Pazartesi

        Saat: 11:00

        Yer: Fırat Üniversitesi Konferans Salonu

        5

        KAYSERİ

        Tarih: 3 Şubat 2026 Salı

        Saat: 11:00

        Yer: Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu

        ZONGULDAK

        Tarih: 3 Şubat 2026 Salı

        Saat: 11:00

        Yer: Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu

        6

        KIRŞEHİR

        Tarih: 4 Şubat 2026 Çarşamba

        Saat: 11:00

        Yer: Belli değil

        DÜZCE

        Tarih: 4 Şubat 2026 Çarşamba

        Saat: Belli değil

        Yer: Belli değil

        7

        AFYONKARAHİSAR

        Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe

        Saat: 11:00

        Yer: Belli değil

        KAHRAMANMARAŞ

        Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe

        Saat: Belli değil

        Yer: Belli değil

        8

        OSMANİYE

        Tarih: 6 Şubat 2026 Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı

        9

        YALOVA

        Tarih: 7 Şubat 2026 Cumartesi

        Saat: Belli değil

        Yer: Belli değil

        KIRIKKALE

        Tarih: 7 Şubat 2026 Cumartesi

        Saat: 11:00

        Yer: Nurcami Konferans Salonu

        Not: Kura saatleri değişebilmektedir. Belirtilen saatlerde bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgiye TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        10

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        12
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?