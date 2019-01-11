ABD'nin Arizona eyaletindeki Insys Therapeutics ilaç firmasının eski CEO'su ve başkanı Michael L. Babich, Boston'daki Federal Mahkeme´de görülen davada, bağımlılık yaratan narkotik spreyi doktorların hastalarına yazmaları için rüşvet vermekle yargılanıyor.

DHA'nın haberine göre; mahkemeye sunulan belgeler arasında Babich'in iş tecrübesi olmayan genç kadınları işe alarak doktorları gece ve dans klüplerine götürmesini istediği ve bu çalışanların doktorlara ilaç firmasının ürettiği uyuşturucu spreyini gerek duymasalar bile hastalarına reçetelemeye ikna etmeye çalıştıkları yer alıyor.

Habere göre, mahkemedeki avukatlardan Fred M. Wyshak yüksek sayıda ilaç reçete eden doktorlara firmanın düzenlediği programlardan on binlerce dolar gönderildiğini de söyledi.

20 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Firmanın ürettiği Subsys adlı sprey ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı ilaç ve yiyecek onayı veren FDA onaylı ve kanser ağrılarında kullanılan güçlü bir uyuşturucu.

Boston Globe'un haberine göre şirket bu sayede 3.5 milyon dolar kazanarak Subsys, ülkede kendi türünde en çok reçetelendirilen ilaç haline geldi.

42 yaşındaki Babich ve şirketteki diğer üst düzey çalışanların doktorlara ilacı reçete ile yazmaları için ikna etmeye çalıştıkları bu nedenle de yasaları çiğnedikleri ifade edildi.

Babich mahkemede, 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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