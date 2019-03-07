Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen sürücünün Bulgaristan plakalı otomobili, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine detaylı aramaya alındı. Araçta yapılan arama sonucu 2 karton kutu içinde, yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen 26 Sultan papağanı bulundu.

DHA'nın haberine göre, papağanların, sınır kapısında ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak, hazırlanan özel keseler içine sıkıştırıldıkları belirlendi. Bulgar sürücü hakkında soruşturma başlatılırken, papağanlar, yediemin olarak veteriner Feyza Güner Gökpınar'a teslim edildi.