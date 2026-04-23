        Haberler Gündem İlayda'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

        Ayrıldığı İlayda'yı 12 el ateş ederek öldürmüştü; ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

        Diyarbakır'da, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı İlayda Alkaş'ı (22), tabancayla vurarak öldüren Cemal Alpaslan (30) hakkında düzenlenen iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 17:57 Güncelleme:
        İlayda'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

        Diyarbakır'daki olay, 15 Temmuz 2025 akşamı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı.

        Alkaş yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlayda Alkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cemal Alpaslan ise olaydan 5 ay sonra 16 Aralık’ta Şırnak'ta yapılan operasyonla yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ANNESİ, İLAYDA'YI KURTARMAK İÇİN BAŞKA İLLERE GÖTÜRDÜ

        Annesi Hülya Alkaş’ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş’ın dini nikahla birlikte yaşadığı Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş’ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş’ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği ileri sürüldü. Alkaş’ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi.

        12 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLMİŞ

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Cemal Alpaslan'ın olayın gerçekleştiği yerde kıraathanede oturup, İlayda Alkaş'ın eve gelmesini beklediği ve İlayda’nın vücudunun çeşitli yerlerinde 12 mermi girişi olduğu belirtildi. İddianamede; Cemal Alpaslan hakkında, ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birinci Meclis'te konuştu

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birinci Meclis'te konuştu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı