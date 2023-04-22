Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, 26 maçın tamamını kazanarak normal sezonun lideri oldu. Bu sezon genç bir kadroyla ligde yer alan ve daha önce küme düşmesi kesinleşen İlbank ise sezonu puan alamadan tamamladı.