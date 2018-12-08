Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Ağustos ayında ilçe binasını basan CHP’li yöneticiler N.D. ve B.T. adlı kişiler tarafından CHP Yomra İlçe Başkanı İnci Salihoğlu Atasoy, CHP Genel Merkezi’ndeki görevliler gelene kadar eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Güzide Uzun’u suçlayan Atasoy “Eylem geçtik. Ya gelecekler ya gelecekler. Gelip denetleyip görevden alacaklar. Karar defterimizi el koyup daksille sildiler. Gençlik kolları, kadın kolla ve ilçe örgütü olarak bekliyoruz” dedi.

'KİMSE BİZİ BU EYLEMDEN ALIKOYAMAZ'

Ankara’dan İstanbul’a kadar adalet yürüyüşüne katilmış bir partili olarak genel merkezin Yomra’ya gelip teftiş yapana kadar eylemi sürdüreceklerini belirten Atasoy, “Burası küçük bir yer, birileri gelip burada eylemi durduramaz” dedi. Bu arada partileler geceyi ilçe binasında geçirdiklerini gösteren fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ