Coğrafi işaret tesciline sahip lezzetler arasında yer alan Bafra pidesi, ince hamuru, gevrekliği, odun ateşinde pişirilişi, yapılışında kullanılan doğal tereyağı ve peyniri, özel olarak hazırlanan kıymalı harcıyla diğer pidelerden ayrılıyor.

Pide salonlarında müşterilere sunulmasının yanı sıra yöre insanının pazar kahvaltılarının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Bafra pidesi, bölgenin yemek kültüründe önemli bir yer tutuyor.

Bafra pidesi, düğünlerden cenazelere, askere uğurlama törenlerinden özel davetlere kadar sofralarda yerini alıyor.

Bafra ilçesinde 37 yıldır pidecilik yapan ve Turan Usta olarak da bilinen Turan Özkülünk, pideciliğe 13 yaşında dayısının yanında başladığını söyledi.

ŞÖHRETİ İLÇE SINIRLARINI AŞTI

Daha sonra pide salonunu açtığını anlatan Özkülünk, dayısından öğrendiği pide ustalığını iki oğluna öğrettiğini, onların da bu lezzeti geleceğe taşıyacaklarını dile getirdi.

Bafra pidesinin lezzetiyle ünlendiğini, şöhretinin ilçe sınırlarını aştığını vurgulayan Özkülünk, yüzyılı aşkın süredir var olan pide kültürünü korumaya ve bu işi sürdürecek ustalar yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Benden önce de vardı bu pide, benden sonra da olacak" diyen Özkülünk, Bafra pidesinin yaşatılmasının önemine değindi. Özkülünk, "Ben sanat olarak hep öğretmekten yanayım çünkü bir yarış var burada. Biz yabancı markalara karşı çok güçlü değiliz ama onlar gibi olabiliriz, geçebiliriz de. En azından kültürümüzü yaşatıyoruz" ifadesini kullandı.