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        İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 02:24 Güncelleme: 01.05.2025 - 02:24
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        Altun'dan Özel'e tepki
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        İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığına yönelik açıklamalarıyla devleti ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koyduğunu belirterek, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar gördüğünü bildirdi.

        İletişim Başkanlığının, doğru enformasyon akışını sağlayarak, dezenformasyonla mücadele ettiğini ve hakikati savunduğunu, bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi vererek vatandaşlara gerçekleri ulaştırdığını belirten Altun, şunları ifade etti:

        "İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir, ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır. İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, milli menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar. İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır."

        Altun, İletişim Başkanlığının, basın emekçilerinin haklarını gözettiğini, güvenli bir medya ekosistemi oluşturarak her daim onların yanında durduğunu, ulusal ve uluslararası tüm basın temsilcilerinin daima destekçisi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "İletişim Başkanlığı, Türkiye'de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir. Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikayet edenler… İletişim Başkanlığımız, tüm bu çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur. Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Fahrettin Altun
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