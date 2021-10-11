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İletişim Başkanı Altun'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" iddiası hakkında, "Ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt
Altun'dan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt
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İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "siyasi cinayetler" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt veren Altun, "Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.

Altun, "Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Eski Türkiye’nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların "siyasi cinayet yalanından” medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz.

Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye’sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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