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        Haberler Gündem Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Darbecilerden kalan anayasanın yerini sivil ve özgürlükçü bir anayasa alacak! - son dakika haberleri

        İletişim Başkanı Altun: Darbecilerden kalan anayasanın yerini sivil ve özgürlükçü bir anayasa alacak

        İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 12 Eylül 1980 darbesi hakkında yaptığı paylaşımda, "Herkes bilmelidir ki darbecilerden geriye kalan son fotoğraf olan vesayetçi Anayasanın yerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri olarak açıkladığı milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya alacaktır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:24
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        "Sivil ve özgürlükçü bir anayasa"
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        İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 12 Eylül darbesinin 43'üncü yıl dönümünde, kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Altun, "Hukuk hiçe sayılarak millet iradesinin önünün kesildiği, yüz binlerce insanın işkencelere, acı ve gözyaşlarına mahkum edildiği, insan onuru ve temel bir hak olan yaşama hakkının hiçe sayıldığı 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçti. Darbeciler, emperyalistlerle omuz omuza verip insan haklarını ve özgürlükleri ayaklar altına aldılar, bağımsızlığımıza kast ettiler, millet iradesini postallar ile çiğnediler. Kan ve gözyaşının akıtıldığı karanlık süreci, karanlığın temsilcilerini, mimarları ve taşeronlarını kınıyoruz. Darbe, ihtilal, muhtıra, işgal girişimi ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Unutulmamalıdır ki döktükleri kan, sebep oldukları acılar, bu darbecilerin peşini hem bu dünyada, hem de ahirette bırakmayacaktır. Namlusunu silahsız halka doğrultan hainler, tarihin kara lekesi olarak anılacaklardır" ifadelerini kullandı.

        'DARBECİLERDEN GERİYE KALAN ANAYASANIN YERİNİ, SİVİL VE ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA ALACAKTIR'

        Altun açıklamalarına, "Herkes bilmelidir ki darbecilerden geriye kalan son fotoğraf olan vesayetçi Anayasanın yerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri olarak açıkladığı milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasa alacaktır. Milletimizin ve medeniyetimizin temel değerlerinden hareket ederek yapılacak olan yeni anayasa, 'Türkiye Yüzyılı'nı da taçlandıracak, şahlanış döneminin nişanesi olacaktır. İnsanı, değerleri ve emeği merkez alan, sivil, demokratik nitelikte yeni bir anayasa için tüm kesimlerin sorumluluk alacağından ve gayret içerisinde olacağından da şüphemiz yoktur" şeklinde devam etti.

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