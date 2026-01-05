Habertürk
        İletişim Başkanı Duran'dan, Kabine Toplantısına ilişkin paylaşım:

        İletişim Başkanı Duran'dan, Kabine Toplantısına ilişkin paylaşım:

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüyüşünün kararlılıkla ve vizyoner bir anlayışla sürdüğünü gösterdiğini belirtti

        Giriş: 05.01.2026 - 23:24 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:24
        Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı değerlendirmelerinin, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda izlediği güçlü, kararlı ve ilkeli duruşun yeni dönemde de aynı kararlılıkla süreceğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

        İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı birlik, dirlik ve dayanışma mesajı Türkiye Yüzyılı vizyonunun temelinde yer alan milli iradeye, güçlü devlete ve tam bağımsız Türkiye idealine olan sarsılmaz inancı yansıtmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüyüşünün kararlılıkla ve vizyoner bir anlayışla sürdüğünü göstermektedir."

        Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bölümler de yer aldı.

