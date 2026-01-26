İletişim Başkanı Duran'dan ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım"a ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji alanında attığımız her adım, yerli ve milli kapasitemizi güçlendirme hedefimizin somut bir göstergesidir. Yıldırım Sondaj Gemisi bu güçlü vizyonun en yeni halkasıdır." ifadelerini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından, İstanbul Boğazı'ndan geçen ve ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen ultra derin deniz sondaj gemisine ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, denizlerdeki enerji arama ve üretim kapasitesini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Enerji filomuza katılan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'deki görev sahasına doğru yol aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji alanında attığımız her adım, yerli ve milli kapasitemizi güçlendirme hedefimizin somut bir göstergesidir. Yıldırım Sondaj Gemisi bu güçlü vizyonun en yeni halkasıdır. Karadeniz'de sürdürülen çalışmalar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimizin kararlılıkla hayata geçirilmesi yolunda önemli bir eşik olacaktır."