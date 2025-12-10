Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına ilişkin açıklama

        İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına ilişkin açıklama

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımların değerlendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 21:45 Güncelleme: 10.12.2025 - 21:45
        Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına ilişkin açıklama
        Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Toplantıda, bölgede ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs'taki son durumun ele alındığını ifade eden Duran, nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ortaya koyduğu vahim tablo ve milletin bekasını ilgilendiren bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirildiğini belirtti.

        İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

        "Aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.

        Toplantımızda, milli davamız Kıbrıs ayrıntılı olarak ele alınarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğu, KKTC'nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, Türkiye’nin asla Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmayacağı ifade edildi."

        Toplantıya, kurul üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

