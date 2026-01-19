Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İletişim Başkanı Duran: Türkiye, küresel krizlerde istikrarın ve vicdanlı siyasetin merkezi | Son dakika haberleri

        İletişim Başkanı Duran: Türkiye, küresel krizlerde istikrarın ve vicdanlı siyasetin merkezi

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrası açıklamalarını değerlendirerek Türkiye'nin sahada güçlü, masada ilkeli duruşla bölgesinde barış ve diplomasinin sesi olduğunu; Rusya-Ukrayna, İran ve Suriye başlıklarında müzakere odaklı çizginin sürdüğünü belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 21:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Türkiye küresel vicdanın merkezi'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, Türkiye'nin küresel krizlerin ortasında istikrarın, dayanıklılığın ve vicdanlı siyasetin merkezi haline geldiğini yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Duran, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

        Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin hem iç hem de dış politikada kararlı, ilkeli ve insani duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, Türkiye'nin küresel krizlerin ortasında istikrarın, dayanıklılığın ve vicdanlı siyasetin merkezi haline geldiğini yansıtmaktadır. Türkiye bugün yalnızca kendi vatandaşlarına güven veren değil, aynı zamanda bölgesinde barışın, diplomasinin ve adaletin sesi olan bir ülke konumundadır. Bu tablo, güçlü liderliğin, devlet-millet bütünlüğünün ve stratejik vizyonun eseridir."

        REKLAM

        Türkiye'nin bölgesinde yaşanan krizlerde denge ve itidal ekseninde hareket eden ender aktörlerden biri olduğunu kaydeden Duran, şöyle devam etti:

        "Bu durum sahada güçlü, masada ilkeli olmanın bir sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşı, İran'daki gelişmeler ve Suriye meselesine ilişkin değerlendirmeleri, Türkiye'nin ilkeli diplomasi çizgisini sürdürdüğünü göstermektedir. Türkiye, her zaman barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur. 'Sorunların çözüm adresi müzakere masasıdır' ifadesi, Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü diyalog temelli dış politikanın özünü yansıtmaktadır. Bu duruş, Türkiye'yi bölgede güvenilir ve arabulucu bir aktör haline getirmiştir."

        Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının bir bölümüne de yer verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Atlas cinayetinde yeni görüntüler

        İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkt

        #Burhanettin Duran
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?