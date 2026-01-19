İletişim Başkanı Duran: Türkiye, küresel krizlerde istikrarın ve vicdanlı siyasetin merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, Türkiye'nin küresel krizlerin ortasında istikrarın, dayanıklılığın ve vicdanlı siyasetin merkezi haline geldiğini yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin hem iç hem de dış politikada kararlı, ilkeli ve insani duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, Türkiye'nin küresel krizlerin ortasında istikrarın, dayanıklılığın ve vicdanlı siyasetin merkezi haline geldiğini yansıtmaktadır. Türkiye bugün yalnızca kendi vatandaşlarına güven veren değil, aynı zamanda bölgesinde barışın, diplomasinin ve adaletin sesi olan bir ülke konumundadır. Bu tablo, güçlü liderliğin, devlet-millet bütünlüğünün ve stratejik vizyonun eseridir."