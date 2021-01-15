Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve hukukçu Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Failler en kısa zamanda adaletin önüne çıkarılacaktır" dedi.

Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:

Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır.

#link#Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır.