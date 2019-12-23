İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Suudi mahkemenin Cemal Kaşıkçı ile ilgili verdiği kararı değerlendirdi.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2019

Altun İngilizce olarak yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Suudi mahkemesi, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine aylarca süren gizli duruşmaların ardından bugün skandal bir karara imza attı.

Cinayet timini özel bir jetle İstanbul’a gönderen, Kaşıkçı’nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi.

Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekâsıyla alay etmektir.

Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir.”