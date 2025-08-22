Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İletişim Başkanlığı'ndan 'asrın inşa seferberliği' paylaşımı

        İletişim Başkanlığı'ndan 'asrın inşa seferberliği' paylaşımı

        İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 6 Şubat depremlerinin izlerinin silindiğini, "asrın inşa seferberliği" ile deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 00:34 Güncelleme: 22.08.2025 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İletişim Başkanlığı'ndan 'asrın inşa seferberliği' paylaşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 11 ilde başlatılan inşa seferberliğine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

        Depremin etkilediği illerde yapılan konutlara ilişkin bilgilerin bulunduğu videoya da yer verilen paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'asrın felaketi' olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin izlerini siliyor, 'asrın inşa seferberliği' ile deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Videoda, "11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi, saatte 23, günde 550 konut üretimi. 250 bin konut teslim edildi. Yıl sonu hedefi, 453 bin teslimat." bilgileri yer aldı.

        KALICI KONUTLARIN YAPIMI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

        Asrın inşa seferberliğiyle deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen paylaşımda, il il teslim edilen konut, iş yeri ve köy evlerinin sayılarının bulunduğu infografiğe de yer verildi.

        Buna göre, Kahramanmaraş'ta 26 bin 311 konut, 11 bin 856 köy evi, 774 iş yeri, Malatya'da 27 bin 541 konut, 6 bin 828 köy evi, 1117 iş yeri, Elazığ'da 9 bin 381 konut, 882 köy evi, Adıyaman'da 28 bin 970 konut, 5 bin 990 köy evi, 1723 iş yeri, Diyarbakır'da 10 bin 56 konut, 500 köy evi, Gaziantep'te 19 bin 447 konut, 3 bin 651 köy evi, 52 iş yeri, Şanlıurfa'da 7 bin 467 konut, 1299 köy evi, 10 iş yeri, Adana'da 7 bin 190 konut, 117 köy evi, Osmaniye'de 7 bin 420 konut, 1247 köy evi, 6 iş yeri, Hatay'da 60 bin 507 konut, 6 bin 747 köy evi, 1152 iş yeri ve Kilis'te 1713 konut, 544 köy evi, 4 iş yeri teslim edildi.

        Paylaşımda, il bazında yıl sonu hedefleri de aktarıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iletişim başkanlığı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        İşte mükemmel çikolatanın formülü
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış