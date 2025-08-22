İletişim Başkanlığı'ndan 'asrın inşa seferberliği' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 11 ilde başlatılan inşa seferberliğine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Depremin etkilediği illerde yapılan konutlara ilişkin bilgilerin bulunduğu videoya da yer verilen paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'asrın felaketi' olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin izlerini siliyor, 'asrın inşa seferberliği' ile deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

REKLAM

Videoda, "11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi, saatte 23, günde 550 konut üretimi. 250 bin konut teslim edildi. Yıl sonu hedefi, 453 bin teslimat." bilgileri yer aldı.

KALICI KONUTLARIN YAPIMI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Asrın inşa seferberliğiyle deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen paylaşımda, il il teslim edilen konut, iş yeri ve köy evlerinin sayılarının bulunduğu infografiğe de yer verildi.