İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele gücüne ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydettiği belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ülkenin teknoloji, ekipman, hava ve kara gücü ile insan kaynağının sürekli geliştirildiği ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE GÜCÜ



Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydedilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; teknoloji, ekipman, hava ve kara gücü ile insan kaynağı… pic.twitter.com/G64b5Pk3O7 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 5, 2025

Açıklamada, Türkiye'nin 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin, bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükseldiği vurgulandı.

Türkiye'nin yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanan Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülke olduğu aktarılan açıklamada, 14 İHA ve 184'ü akıllı 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapay zeka tabanlı sistemlerle yangınların çok daha erken tespit edildiği bildirildi.

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"TÜRKİYE YANGINLA MÜCADELEDE ÖRNEK ÜLKE"

Yangın tespit süresinin 2 dakikaya kadar indiği kaydedilen açıklamada, 2002 yılında yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracı bulunduğu, bugün bu araçların sayısının 1786'ya çıktığı, 831 iş makinesinin de arazide hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, 2002 yılında ilk müdahale aracı bulunmadığı, bu sürede 2 bin 742 ilk müdahale aracının hizmete alındığı vurgulanarak, hava araçlarının daha hızlı su alması için daha önce hiç olmayan yangın göleti ve havuzların inşa edildiği, 23 yılda 4 bin 796 tanesinin hizmete alındığı kaydedildi.