İletişim Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Ödülleri, bu yıl 17'ncisi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 50 bin öğrencinin resmi katılımıyla düzenlenen oylama ile yılın en iyileri belli oldu.

Kültür, sanat, medya ve internet gibi farklı dallarda ödül verilen törende, birbirinden ünlü isimler öğrencilerle bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı okunmasının ardından başlayan törende, sanat ve medya dünyasından birçok isim yer aldı.

"İNSANLIĞIN GELECEĞİ SANATIN EMEĞİNDEN GEÇER"

AKEV Onur Ödülü'nün sahibi olan usta oyuncu Halil Ergün, teşekkür konuşmasında; "Sanatla ilgilenmem ortaokulda müsamerelerle başlayan bir süreç oldu. Sonra üniversite yıllarıma kadar devam etti. Hatırlanmak, varsayılmak, değerlendirilmek bir sanatçı için çok önemli. İnsanlığın geleceğini besleyen, sanatın emeğinden geçer, tarih boyunca böyle olmuştur. Çok teşekkür ediyorum değerlendirdiğiniz için" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Halil Ergün

SHOW TV, iki dalda ödüle lâyık görüldü.

Yılın En İyi Televizyon Dizisi... Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın?

Yılın En İyi Sabah Programı... Ebru Akel ve Murat Güloğlu ile Bu Sabah

AKEV Onur Ödülü... Halil Ergün

Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı... Ebru Yaşar

Yılın En İyi Kadın Komedyeni... Yasemin Sakallıoğlu

Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı... Atiye

Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı... Mabel Matiz

Yılın En İyi Müzik Grubu... Soft Analog

Ebru Yaşar