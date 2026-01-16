Habertürk
        İlginç şekiller, şaşalı saçlar... 18. yüzyılda insanlar neden kendi saçları yerine ilginç peruklar tercih ediyordu?

        İlginç şekiller, şaşalı saçlar... 18. yüzyılda insanlar neden kendi saçları yerine ilginç peruklar tercih ediyordu?

        Kabarık, beyaz pudralı ve oldukça dikkat çekici… 18. yüzyılda peruklar yalnızca bir moda unsuru değil, aynı zamanda güç, statü ve sağlığın da göstergesiydi. Peki insanlar neden kendi saçları yerine bu kadar ilginç peruklar takmayı tercih etti?

        Giriş: 16.01.2026 - 11:30 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:30
        1

        Bir dönemi tek bir aksesuarla anlatmak mümkün olsaydı, 18. yüzyıl için bu kesinlikle peruk olurdu. Saraylardan mahkeme salonlarına kadar uzanan bu saç modası, ardında şaşırtıcı nedenler barındırıyor. Sağlıktan sınıf ayrımına kadar uzanan peruk hikâyesinin detayları haberimizin devamında…

        2

        SAÇTAN FAZLASI: 18. YÜZYILDA PERUK MODASININ DOĞUŞU

        18. yüzyıl Avrupa’sında sokaklarda dolaşan insanlar yalnızca kıyafetleriyle değil, başlarındaki gösterişli peruklarla da dikkat çekiyordu.

        3

        Kabarık, kıvrımlı ve çoğu zaman beyaz pudrayla kaplı bu peruklar, estetik bir tercihten çok daha fazlasını ifade ediyordu. Dönemin sosyal yapısı, sağlık koşulları ve sınıf ayrımları, peruk modasının yaygınlaşmasında belirleyici rol oynadı.

        4

        SAÇ DÖKÜLMESİ VE SAĞLIK KAYGILARI

        Peruk kullanımının ardındaki en önemli nedenlerden biri sağlık sorunlarıydı. 17. ve 18. yüzyılda frengi gibi hastalıklar oldukça yaygındı ve bu hastalıkların yan etkilerinden biri saç dökülmesiydi.

        5

        Ayrıca hijyen koşullarının yetersizliği, bit ve benzeri parazit sorunlarını da beraberinde getiriyordu. Saçları tamamen kazıtıp peruk takmak, hem daha temiz hem de daha “kontrollü” bir çözüm olarak görülüyordu.

        6

        GÜCÜN VE STATÜNÜN SİMGESİ

        Peruklar zamanla toplumsal statünün açık bir göstergesine dönüştü. Özellikle aristokratlar, devlet görevlileri ve yargıçlar için peruk neredeyse zorunlu bir aksesuar halini aldı.

        7

        Ne kadar büyük, kabarık ve detaylıysa, kişinin toplumdaki yeri de o kadar yüksek kabul ediliyordu. İngiltere ve Fransa’da kraliyet çevrelerinde peruk takmamak, ciddiyetsizlik ya da alt sınıfa ait olmakla eş tutulabiliyordu.

        8

        MODA, GÖSTERİŞ VE ABARTI

        18. yüzyıl, abartının ve görkemin zirve yaptığı bir dönemdi. Peruklar yalnızca saç görünümünü tamamlamakla kalmıyor, adeta bir sahne kostümüne dönüşüyordu.

        9

        Kadınlar peruklarını çiçekler, tüyler hatta minyatür gemilerle süslerken; erkekler simetrik bukleler ve omuzlara kadar uzanan modelleri tercih ediyordu. Beyaz veya gri pudralar ise bu görünümün vazgeçilmez parçasıydı.

        10

        PERUKLARIN GÖZDEN DÜŞÜŞÜ

        Fransız Devrimi ile birlikte peruklar eski anlamını yitirmeye başladı. Gösteriş ve aristokrasiyle özdeşleşen bu aksesuarlar, sadeleşme ve eşitlik fikirlerinin yükselişiyle birlikte eleştirilmeye başlandı.

        11

        19. yüzyıla gelindiğinde peruklar günlük hayattan büyük ölçüde çekildi ve yalnızca resmi ya da törensel alanlarda varlığını sürdürdü.

