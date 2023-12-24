Haberler Yaşam İlginç uyku kültürü: İzlanda’da bebeklerin soğuk havalarda sokakta uyutulması

İlginç uyku kültürü: İzlanda'da bebeklerin soğuk havalarda sokakta uyutulması Nesiller boyunca İzlandalı bebekler dondurucu soğuklarda dışarıda uyudular. Peki tüm İskandinav ülkelerinde durum böyle mi? Bebekler neden çok soğuk havada bile dışarıda uyutuluyor? İşte, bebeklerin neden dondurucu soğuklarda bebek arabasında uyutulduğuna dair detaylar... Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:52 facebook

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Danimarka, İzlanda, İsveç, Norveç veya Finlandiya'da bir caddede dolaştığınızda soğuk bir kış gününde bile, içinde uyuyan bir bebek varken bebek arabalarının sessizce kendi başlarına durduğunu görme şansınız vardır. Bu bebekler, soğuk havada nasıl hasta olmadan uyuyabiliyorlar? İşte, sizin için soğuk havada uyutulan bebekler hakkında bilgiler...

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EVLERİNDE YETERLİ HAVA SİRKÜLASYONU YOKTU İzlanda’da uzun bir süre kapalı mekanda uyku koşulları o kadar da iyi değildi. Yetersiz hava sirkülasyonu ve aşırı kalabalık yaşam koşulları nedeniyle geleneksel İzlanda evleri bunaltıcıydı ve bazen yemek pişirmekten dolayı duman çıkıyordu.