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İlhan Berk kimdir?
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İlhan Berk kimdir? Aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz...

Türk edebiyatının en önemli akımlarından olan ikinci yeni akımı temsilcilerinden İlhan Berk'in bugün ölüm yıldönümü. Hayata veda etmesinin üzerinden 10 yıl geçen şair, sosyal medyada kendi sözleriyle anılıyor. Peki; İlhan Berk kimdir? İşte İlhan Berk ile ilgili detaylar...

28.08.2018 - 16:21 | Güncelleme:

Türk edebiyatının en değerli ve en çok sevilen şairlerinden olan İlhan Berk'in aramızdan ayrılışının 10. yılında sözleri ve şiirleriyle anılıyor. Haberimizde ikinci yeni akımının öncülerinden olan İlhan Berk'in hayatını ve ona ait sözlerini paylaşarak, 10 yıl önce hayata veda eden şairimizi anıyoruz...

İLHAN BERK KİMDİR?

İlhan Berk, 1918 yılında Manisada dünyaya gelmiştir. Liseye kadar İlhan Berk, öğrenimini Manisada sürdürmüştür. İlhan Berk, doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Manisa’yı yazın yaşamında “Ortaçağa” ve Kapalı bir sandığa” benzeterek söz konusu şehre ait fikirlerini açıkça ortaya koymuştur. Lise, eğitimini ise şair, Balıkesir Necatibey İlköğretmen Okulunda tamamlamıştır ve ardından iki yıl süreyle ilkokul öğretmenliği yapmıştır. Daha sonra İlhan Berk, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünü bitirerek bir süre Samsun, Zonguldak ve Kırşehirde öğretmenlik yapmıştır. 1956 yılında ise şair İlhan Berk, Ankarada Ziraat Bankası yayın bürosunda mürtecimlik yapmış ve 13 yıl burada çalışarak emekli olmuştur. İlhan Berk, 28 Ağustos 2008 tarihinde Bodrumda hayatını kaybetmiştir.

İlhan Berk, şiir yazmaya çok erken yaşlarda başlamıştır. Öyle ki henüz 19 yaşında şiirlerini “”Güneşi Yakanların Selâmı”” adlı kitabında toplayarak edebiyat dünyasına sağlam bir giriş yapmıştır. Modern şiirin en önemli isimlerinde olan İlhan Berk, o yıllarda ulusal ölçü olan hece ölçüsünü kullanmıştır. Şair, lirik şiire olan ilgisini o yıllarda sembolizm ile birlikte kullanarak belli etmiştir. İlhan Berk, zamanla edebiyat dünyasının onu tanımlayacağı şiir anlayışına kavuşmuştur. Genç yaşta yazdığı konuları ve şiir görüşünü zamanla değiştiren şair, lirik şiir anlayışını aynen devam ettirmiştir. Onun şiirinde genel olarak aşk ve erotizm büyük yer kaplamaktadır. Şair bu durumu lirik şiirin bir göstergesi ve etkisi olarak nitelendirmiştir. Öyle ki Berk bu durumu kendi cümleleri ile şu şekilde anlatmaktadır;

”Şiiri her şeyden önce lirik olarak düşünmemden ileri geliyor. Bu bir çizgide ilerliyor benim şiirim: lirik ve görsel”

Aşk ve erotizmin yanı sıra onun şiirinde tarih ve mitoloji de büyük yer tutmaktadır. Berk özellikle “Çivi Yazısı” ve “Otağ” adlı kitaplarında mitolojiye bol bol yer vermektedir. Bunun yanı sıra onun şiirinde tabiat, coğrafya büyük bir öneme sahiptir. Tüm yeryüzünü şiire sokan İlhan Berk, şiiri bambaşka boyutlara taşımıştır. II. Yeni hareketinin en önemli isimlerinden olan Berk, lirik şiire bağlılığının yanı sıra toplumcu anlayışla da şiir yazmıştır. Bazı şiirlerinde kırsal kesime, işçilere yönelen şair bu noktada birçok duyguya yer vermiştir. Toplumcu şiirlerinde İlhan Berk, özgürlük, eşitlik ve umut naraları atmıştır.
Yaşamını şiire adayan İlhan Berk, 19 yaşında başladığı şiir hayatını büyük bir usta olarak tamamlamıştır. 90 yıllık yaşamında şiire farklı bir boyut kazandıran İlhan Berkin aldığı ödüllerle de bunu küçük bir kanıtıdır.

Kül, 1979 TDK Şiir Ödülü
İstanbul, 1980 Behçet Necatigil Şiir Ödülü.
Deniz Eskisi, 1983 Yedi Tepe Şiir Armağanı
Güzel Irmak, 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü

İLHAN BERK'E AİT SÖZLER

*Ne gerek var kafiyeli cümleler kurmaya. Özledim işte o kadar.

*Aklıma gelme diye dinleyemediğim şarkılar var benim.

*Fazla büyütme kendini en fazla sevebildiğim kadarsın dahası yok…

*Sesini hatırlamıyorum bile ama söyledikleri hala aklımda.

*İstediğim tek şey gece başını yastığa koyduğunda aklına gelebilmek…

*Kötü bir niyeti yoktu aslında sakarlık işte kalbimi kırdı gitti.

*Dikkat et amalarla beni kaybettin keşkeklerle kendini mahvedeceksin!

*Buğulu camlardaki sözler gibisin yani nefesim olmadan bir hiçsin.

*Korkuyorum bir gün biri çıkıp Ey İnsanoğlu! Diyecek ve kimse üstüne alınmayacak.

*Kadına yaşı sorulmaz. Çünkü oda bilmez ağladığı gecelerin hesabını kitabını.

*Ben dostlarımı hiç satmadım! Çünkü ya beş para etmez çıktılar ya da paha biçilemez…

*Akla gelen başa gelir diyorlar ya yalan! Öyle olsa milyonlarca sen düşerdi başıma.

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