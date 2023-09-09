İlhan Mansız - Lela Leyla çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı
Emekli futbolcu İlhan Mansız, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla ile ilk bebeklerini bekliyor. Çift, "Paylaştıkça çoğalan ender şeylerden biri mutluluktur" diyerek çektikleri bir video ile bebeklerinin cinsiyetini açıkladı
Eski futbolcu İlhan Mansız, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Azerbaycanlı Leyla Leyla ile geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini söyleyerek müjdeli haberi vermişti.
Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan İlhan Mansız ile Leyla Leyla, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.
İlhan Mansız ile Leyla Leyla çifti, bebeklerinin cinsiyetini çektikleri video ile takipçileriyle de paylaştı.
"ARAMIZA KATILMANI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Erkek bebeklerinin olacağını açıklayan İlhan Mansız ile Leyla Leyla, "Paylaştıkça çoğalan ender şeylerden biri mutluluktur... İki hafta önce bebeğimizin cinsiyetini öğrendik ve bugün sizlerle paylaşmak istedik. Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" dedi.
BİR KIZI DAHA VAR
Öte yandan ilk evliliğini 2003-2004 yılları arasında Nina Ritter ile gerçekleştiren İlhan Mansız'ın Aimee adında bir kızı bulunuyor.