Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: İşimiz kolay değil - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: İşimiz kolay değil

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "İşimiz kolay değil" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 22:46 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İşimiz kolay değil"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, 1-0 yenildikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "DAHA KARARLI OLMALIYDIK"

        Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça daha kontrollü ve istekli başlayan tarafın kendileri olduğunu belirterek, "İlk yarı boyunca topa daha çok sahip olduk ama saha içi organizasyonunu net pozisyona çevirme noktasında daha kararlı olmalıydık. Bu bizim eksiğimizdi, net pozisyon bulmakta zorlandık." dedi.

        "İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

        Kayserispor'un da ilk yarının sonuna kadar net bir pozisyonu olmadığını anlatan Palut, şunları kaydetti:

        "Kayserispor iyi bir dakikada kendi adlarına golü buldular. İkinci yarı da bunun avantajıyla biraz daha kompakt bir bekleyişe geçtiler, alanları daralttılar. Topa sahip olduk ama net pozisyon bulmakta zorlandık. İleride daha agresif daha yırtıcı olmalıydık. Bundan uzaktık. Maçın sonlarına doğru Kayserispor aldığımız riskler ve sahada diri kalması sonucunda geçiş pozisyonları yakalamaya başladılar. Genel manada baktığımızda çok kötü oynamadık. Aslında kaybedecek kadar kötü oynamadık ama kazanacak kadar da iyi değildik. Ortada bir maçtı ama golü bulan Kayserispor kendi adına değerli bir 3 puanı aldı. Onları tebrik ediyorum. İşimiz kolay değil mücadelemiz devam edecek en kısa zamanda gerekli puanları alıp bu zor durumdan kendimizi kurtarmaya çalışacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Dikkat! Fırtına...
        Dikkat! Fırtına...
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Borç kavgasında öldürüldü!
        Trump’ın yeni hedefi
        Trump’ın yeni hedefi
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!