Ilısu Barajı'nda tarihi gün

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Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene video konferans yöntemiyle iştirak ediyor.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ilısu Barajı'nı elektrik üretimine başlatmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Artık su akıyor Türk yapıyor. 48 yılda yapılan barajın 2 katı son 18 yılda yapıldı. Sudan en fazla verimi almak için pek çok projeyi hayata geçirdik geçirmeye devam ediyoruz. Sulama alanından 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarılmasını hedefliyoruz. Dicle Nehri üzerinde kurulan Ilısu ikinci büyük barajımızdır. 1. tribün ile 700 milyon kilovat saat enerji üretimi yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladı.

'ASIRLAR BOYUNCA KENDİNİ HİSSETİRECEK'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Ilısu Barajı'nın ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Veysel Eroğlu başta olmak üzere yüklenici firmalara, mühendisinden işçisine herkesi kutluyorum. 2008 yılından beri pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde milletimize kazandırdık. Yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin bu barajın ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum.

-Türkiye için Güneydoğu Anadolu için bugün bayram günü. Başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler. Bölgenin çiftçisi toprakları için her şey burada. Karşımızda 18 yıldır tavizsiz uyguladığımız laf değil eser ürettiğimizin somut bir eser duruyor. Verdiğimiz en güzel cevap bu muhteşem eser.

-Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecek.

-Toplam yıllık 4.1 milyar kilovat saat olan hidroelektrik santralinin 200 megavat gücündeki 1. ünitesini hizmete alıyoruz. Yıl sonuna kadar tam kapasite hizmete geçireceğiz. Toplamda 18 milyar lirayı buldu. Barajın yapımında Hasankeyf başta olmak üzere kültürel varlıklar özenle korundu. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısı 2.8 milyar olmasını bekliyoruz. Temelden yüksekliği 135 metre toplam su depolama hacmi 10.6 milyar metreküp GAP projemizin en önemli unsurlarından biri. Ülkemizin en büyük 4. ve dolgu hacmi bakımından ikinci barajı. Beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde Ilısu dünyada 1 numara