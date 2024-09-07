İlk 10 vergi rekortmeni arasına girdi

Mercedes-Benz Türk, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı 2023 Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Listesi'nde reel sektör sıralamasında ilk sırada yer alarak, 2023 Vergi Rekortmenleri İlk 10'unda yer alan tek sanayi kuruluşu oldu.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1,4 milyar Euro yatırım hacmimiz ile Türkiye'nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biriyiz. Aksaray Kamyon Fabrikamız, Hoşdere Otobüs Fabrikamız ve iki AR-GE merkezimiz ile 7 bini aşkın personele istihdam sağlıyoruz. 2023 yılında fabrikalarımızda üretim ve ihracat rekoru kırdık" dedi.