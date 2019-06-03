Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kalkınma Merkezi’nin 2019’da Paris’te yayınladığı, “Cinsiyet Eşitliği için Filantropi” raporuna göre, Sabancı Vakfı dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldı.

OECD’nin “Kalkınma İçin Filantropi Anketi 2013-2015" çalışmasına dayanarak hazırlanan araştırmanın, dünyada 2013-2015 yılları arasında kalkınma alanında çalışmalar yürüten 147 vakıf arasında gerçekleştirildiği bildirildi. Verilen bilgiye göre, listede ayrıca Oprah Winfrey Liderlik Akademisi Vakfı, Goldman Sachs Vakfı ve Chanel Vakfı gibi kurumlarda yer aldı.

Sabancı Vakfı’nın kadınların güçlenmesi ve kız çocuklarının eğitimi alanında uzun yıllardır destekler sunduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Cinsiyet eşitliği hem bir insan hakları meselesi hem de toplumsal gelişmenin ön koşuludur. Her kesimde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşturulması, kız çocuklarının okullaşma oranının yanı sıra okula devam oranlarının da artırılması, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının teşvik edilmesi ve kadınlara eşit şartlar sunulması gibi konularda atılacak daha pek çok adım bulunuyor" dedi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DESTEKLER ARTIYOR

Araştırmaya göre, gelişmekte olan ülkelerde filantropi alanındaki kuruluşların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik desteklerinde artış gözleniyor.

Bu kuruluşların bir kısmı tamamen kadınlar ve kız çocuklarına odaklanırken, diğerlerinin ise mevcut programlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konularını dahil etmeye başladığı dikkat çekiyor.

Araştırmada yer alan 147 vakfın 2013-2015 yılları arasında, gelişmekte olan ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla toplam 3.7 milyar dolar katkı sunduğu da raporda yer alan bilgiler arasında.

Kurulduğu günden bu yana çalışmalarında odağına alan Sabancı Vakfı'nın toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında attığı adımlar arasında ise, hibe programları, 'Mor Sertifika Programı', öğrenci yurdu inşası, ' Birleşmiş Milletler Ortak Programı' ve 'Girls Not Brides' platformuna üyelik gibi faaliyetler yer alıyor.