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        Haberler Gündem İlk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2023-2024 takvimi! 9 günlük ara tatil tarihleri! Okullar ne zaman kapanacak?

        İlk ara tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2023-2024 takvimi! 9 günlük ara tatil tarihleri..

        2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdiden tatil planlarına başlayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler; ara tatilin ne zaman ve hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine dair aramalar yapıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:36
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        Kasım ayına kısa bir süre kala ilk ara tatilin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuş durumda. Son olarak kaldırılacağına ilişkin iddialarla gündem olan ilk ara tatilin hangi tarihlerde gerçekleitirileceği belli oldu. İşte, hem Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatilin akıbeti ile ilgili açıklaması hem de ara tatil tarihlerine dair detaylar...

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        ARA TATİL KALKTI MI?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.

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        İLK ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girecek.

        İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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        15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

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        2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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