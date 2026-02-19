İlk Cemre düştü mü? 2026 Cemre havaya, suya, toprağa hangi tarihlerde düşecek?
İlk Cemre düşmesi gündemdeki yerini koruyor. Halk arasında baharın gelişini simgeleyen doğa olayı, üç farklı aşamada gerçekleşiyor. Geleneksel takvime göre Cemre önce havaya, ardından suya, son olarak toprağa düşecek. İlk Cemrenin düşmesiyle birlikte havalar ısınmaya başlayacak. Peki, İlk Cemre düştü mü, ikinci ve üçüncü Cemre ne zaman düşecek? İşte tüm detaylar...
CEMRE NEDİR, NASIL DÜŞER?
Cemre, Türk kültüründe kış mevsiminin sona erip baharın yaklaşmakta olduğuna işaret eden geleneksel bir inanıştır.
Geleneksel takvime göre cemre üç aşamada gerçekleşir: ilk olarak hava, ardından su, en son ise toprak cemresi düşer. Bu süreç, doğadaki sıcaklığın yavaş yavaş artışını ve kıştan bahara geçişin adım adım gerçekleştiğini simgeler.
İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?
2026 yılının ilk Cemresi 19-20 Şubat tarihleri itibarıyla havaya düşecek. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ilk cemre düştüğünde, hava sıcaklıkları yavaş yavaş artmaya başlayacak.
İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Bu yılın ikinci cemresi 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Suya düşen bu cemre, göllerin, nehirlerin ve denizlerin yavaş yavaş ısınmaya başladığını işaret eder.
ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞMESİ TARİHİ
Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart 2026 tarihlerinde düşecek. Toprağa düşen bu cemre, toprağın ısınmaya başladığını ve doğanın yeniden canlanacağını simgeler.