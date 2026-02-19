Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İlk Cemre düştü mü? 2026 Cemre havaya, suya, toprağa ne zaman, hangi tarihlerde düşecek?

        İlk Cemre düştü mü? 2026 Cemre havaya, suya, toprağa hangi tarihlerde düşecek?

        İlk Cemre düşmesi gündemdeki yerini koruyor. Halk arasında baharın gelişini simgeleyen doğa olayı, üç farklı aşamada gerçekleşiyor. Geleneksel takvime göre Cemre önce havaya, ardından suya, son olarak toprağa düşecek. İlk Cemrenin düşmesiyle birlikte havalar ısınmaya başlayacak. Peki, İlk Cemre düştü mü, ikinci ve üçüncü Cemre ne zaman düşecek? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 13:50 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şubat ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte 2026 yılı cemre tarihleri araştırmaları hız kazandı. Cemre, baharın gelişini simgeleyen ve doğadaki ısınmayı işaret eden geleneksel bir göstergedir. Halk takvimine göre cemreler önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Bu kapsamda “2026 yılının ilk cemresi hangi tarihte düşecek, ikinci ve üçüncü cemre tarihleri ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        CEMRE NEDİR, NASIL DÜŞER?

        Cemre, Türk kültüründe kış mevsiminin sona erip baharın yaklaşmakta olduğuna işaret eden geleneksel bir inanıştır.

        Geleneksel takvime göre cemre üç aşamada gerçekleşir: ilk olarak hava, ardından su, en son ise toprak cemresi düşer. Bu süreç, doğadaki sıcaklığın yavaş yavaş artışını ve kıştan bahara geçişin adım adım gerçekleştiğini simgeler.

        3

        İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

        2026 yılının ilk Cemresi 19-20 Şubat tarihleri itibarıyla havaya düşecek. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ilk cemre düştüğünde, hava sıcaklıkları yavaş yavaş artmaya başlayacak.

        4

        İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Bu yılın ikinci cemresi 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Suya düşen bu cemre, göllerin, nehirlerin ve denizlerin yavaş yavaş ısınmaya başladığını işaret eder.

        5

        ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞMESİ TARİHİ

        Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart 2026 tarihlerinde düşecek. Toprağa düşen bu cemre, toprağın ısınmaya başladığını ve doğanın yeniden canlanacağını simgeler.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor gözaltına alındı
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak