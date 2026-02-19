Şubat ayının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte 2026 yılı cemre tarihleri araştırmaları hız kazandı. Cemre, baharın gelişini simgeleyen ve doğadaki ısınmayı işaret eden geleneksel bir göstergedir. Halk takvimine göre cemreler önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Bu kapsamda “2026 yılının ilk cemresi hangi tarihte düşecek, ikinci ve üçüncü cemre tarihleri ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...