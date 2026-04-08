BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz İlk Evim Kredisi’ne ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Ancak başvuru sürecinde aşağıdaki şartların aranması bekleniyor:

- İlk kez konut alacak olmak ve üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmamak

- Konutun satın alınacağı şehirde ikamet ediyor olmak

- Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak

- Hisseli bir taşınmazda yüzde 50’den fazla pay sahibi olmamak

- Belirli bir gelir düzeyine sahip olmak ve bu geliri belgeleyebilmek

Öte yandan, bu kriterlere ek şartlar getirilebileceği gibi başvuru koşullarında değişiklik yapılması da mümkün.