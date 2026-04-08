İlk Evim Konut Kredisi kampanyasında son durum ne? İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman?
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca dar gelirli vatandaşın gözü kulağı İlk Evim Konut Kredisi kampanyasına çevrildi. Kampanyanın başlama tarihi ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde…
Milyonlarca vatandaşın ilk kez ev sahibi olma hedefi doğrultusunda, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan düşük faizli konut kredisi imkanları gündemdeki yerini koruyor. Kampanyaya ilişkin ayrıntılar ile başvuru şartları ise şimdiden yoğun şekilde araştırılıyor.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hazırlanan bu düzenleme, stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından teknik inceleme sürecinden geçiriliyor. Yasal altyapının netleşmesi ve bankacılık sisteminin bu modele uyum sağlamasının ardından, resmi takvimin 2026 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz İlk Evim Kredisi’ne ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.
Ancak başvuru sürecinde aşağıdaki şartların aranması bekleniyor:
- İlk kez konut alacak olmak ve üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmamak
- Konutun satın alınacağı şehirde ikamet ediyor olmak
- Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak
- Hisseli bir taşınmazda yüzde 50’den fazla pay sahibi olmamak
- Belirli bir gelir düzeyine sahip olmak ve bu geliri belgeleyebilmek
Öte yandan, bu kriterlere ek şartlar getirilebileceği gibi başvuru koşullarında değişiklik yapılması da mümkün.