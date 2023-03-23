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İlk iftar için saatler öncesinden 'Oruç Baba Türbesi'ne geldiler

İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü geleneksel hale gelen Oruç Baba Türbesi bu yıl da ziyaretçileriyle doldu taştı. İlk iftar için saatler öncesinden 'Oruç Baba Türbesi'ne gelen ziyaretçiler akşam ezanı saatini beklemeye koyuldu

İlk iftar için saatler öncesinden 'Oruç Baba Türbesi'ne geldiler - En Son Haberler
DHA

İstanbul Ramazan ayının ilk iftarını Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyenler saatler öncesinden Türbe'ye gelmeye başladı.

Ramazan ayının ilk iftarını Fatih'te bulunan 'Oruç Baba Türbesi'nde açmak isteyenler, bu sene de iftara saatler kala türbeye gelmeye başladı. İftar açmak için türbenin önüne gelenler, geleneksel olarak sirke ve şeker dağıtıp, dua etti. Gelenlerin bir kısmı ise türbenin mermer taşına tesbihler astı, cüzdan ve ev anahtarlarını sürerek, dilek diledi.


"EKMEĞİMİZİN ÜZERİNE SİRKE DAMLATIP BURADA ORUCUMUZU AÇIYORUZ"


Türbeye ilk kez geldiğini belirten Çiğdem Ateş, "Annem ve yeğenlerimle geldim. Sirke getirdim, dağıttım ve insanlardan aldım. Bu sirkeyi bir yıl kullanmamız gerekiyormuş. Bu sene en çok ülkemizde bir daha böyle bir deprem felaketi yaşanmasın diye dua ettim" dedi.


Serap Soyer ise, "Biz sandalyelerimizi alarak hazırlıklı geldik. Burada pandemi döneminden önce, eskiden masa ve sandalyeler olurdu. O dönem kaldırıldı, bizde 2-3 senedir gelemiyorduk. Bunun dışında her sene geliyorduk. Ekmeğimizin üzerine sirke damlatıp, burada orucumuzu açıyoruz. Zamanında burada Oruç Baba da aynısını yapmış ve gelenek haline gelmiş" dedi.

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