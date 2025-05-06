'Sahil Güvenlik' dizisiyle 1990'lı yıllara damga vuran Pamela Anderson, ilk kez bu yıl Met Gala'ya katıldı. New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesinde, Anderson, oğlu Brandon Thomas Lee ile birlikteydi.

Baştan aşağı taşlarla bezeli gümüş rengi elbise tercih eden 57 yaşındaki oyuncu, 28 yaşındaki oğluyla yan yana poz verdi.

Anderson'ın 2006'da boşandığı eski eşi Tommy Lee'den Brandon Thomas'ın yanı sıra Dylan Jagger adında bir oğlu daha var.

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2019'dan itibaren makyaj yapmayı bırakan Anderson, Met Gala'da da sadeliğiyle dikkat çekti. Makyajını minimumda tutarak pembe tonlarda allık ve hafif bir ruj tercih eden Anderson sosyal medyada beğeni topladı.

Anderson yıllarca, katıldığı etkinliklerde koyu göz makyajı ve dağınık saçlarıyla poz verdi. Radikal bir kararla artık makyajsız görüntü vermeye başlayan Anderson, kararının nedenini 2019 yılında makyözü Alexis Vogel'i meme kanserinden kaybetmesi olarak açıklamıştı.

Vogel için, "O en iyisiydi. O zamandan beri, Alexis olmadan hiç makyaj yapmamanın benim için daha iyi olduğunu hissettim" diyen Anderson, makyajsız olmanın 'özgürleştirici, eğlenceli ve biraz da asi' olduğunu belirtmişti. Anderson, "Tüm insanların sürekli makyaj yaptığını fark ettim ve herkesin yaptığının tersini yapmak tam bana göre" ifadesiyle de şaşırtmıştı.