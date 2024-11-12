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        Haberler Bilgi Gündem İlk KYK ne zaman yatacak? 2024-2025 lisans, yüksek lisans, doktora, KYK kredi burs miktarı ne kadar olacak?

        İlk KYK ne zaman yatacak? 2024-2025 KYK kredi burs ne kadar olacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı, bu kez de gözler ilk KYK ödemesine döndü. Kredi veya burs almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemeyi beklerken 2024-2025 eğitim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilere ödenecek tutar merak ediliyor. Peki, ilk KYK ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 08:38 Güncelleme: 12.11.2024 - 08:38
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        Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı. 2024-2025 eğitim yılında kredi veya burs alarak ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenciler, ilk KYK'nın ne zaman ve ne kadar yatacağını merak ediyor. İşte, KYK burs kredi ödemelerine dair son gelişmeler...

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        İLK KYK KREDİ BURS NE ZAMAN YATACAK?

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü web sitesinde yapılan açıklamaya göre; ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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        2024-2025 KYK KREDİ BURS NE KADAR?

        2023 yılında lisans öğrencilerine 1.250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2.500 TL, doktora öğrencilerine ise 3.750 TL ödeme yapıldı. Ancak 2024-2025 eğitim yılı için ödenecek miktar açıklanmadı.

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