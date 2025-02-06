Şubat'a girilmesiyle Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutacak olan müminler, ilk sahura ne zaman kalkılacağını araştırıyor. İşte ilk sahur günü ve saati; 2025 İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan İmsakiyesi...