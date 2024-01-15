İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri
Türkiye Uzay Ajansı tarafından ilk kez bir Türk astronotun katılacağı uzay görevinin tarihi belli olurken Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç." ifadeleri ile uzay misyonunu aktaran Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi. İşte Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri...
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alması bekleniyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın katılacağı ilk uzay görevinin tarihleri belli oldu. Peki Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında? İşte İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı hayatına dair merak edilenler...
ALPER GEZERAVCI KİMDİR?
Alper Gezeravcı 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Askeri pilot olan Gezeravcı, uzaya çıkacak ilk astronot olarak belirlendi. Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.
"BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ"
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç." dedi.
Uzaya insan göndermenin Türk uzay araştırmalarını yeni bir aşamaya ulaştıracağını vurgulayan Gezeravcı, Türk halkına hitaben Türkçe verdiği mesajda şunları kaydetti:
"Bu yayını izleme şansı olan tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek isterim; devletimizin vermiş olduğu güçlü kararla gelecek nesillerimizin hayallerini yıllardır perdeleyen, bu perdenin açılmasına ve hayallerini uzayın derinlilerine kadar ulaştırabilecek bu yola vesile olan herkese minnettarım. Devletimizin güçlü kararı ve kadirşinas milletimizin sağladığı imkanlarla bu görevi burada gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda, bana verilen bu emaneti tamamlayıp geri geliyor olacağım."
TARİH BELLİ OLDU
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay seferinde fırlatmanın 18 Ocak 2024 saat 01.11'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
13 FARKLI DENEY YAPACAK
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.