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"Bu yayını izleme şansı olan tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek isterim; devletimizin vermiş olduğu güçlü kararla gelecek nesillerimizin hayallerini yıllardır perdeleyen, bu perdenin açılmasına ve hayallerini uzayın derinlilerine kadar ulaştırabilecek bu yola vesile olan herkese minnettarım. Devletimizin güçlü kararı ve kadirşinas milletimizin sağladığı imkanlarla bu görevi burada gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda, bana verilen bu emaneti tamamlayıp geri geliyor olacağım."