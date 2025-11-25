Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan: Kadromuz şu anda çok dar - Futbol Haberleri

        İlkay Gündoğan: Kadromuz şu anda çok dar

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, 1-0 yenildikleri Union Saint Gilloise maçının ardından açıklamalarda bulundu. Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten tecrübeli orta saha, kendi performansı ve kadrodaki sakat oyuncuların fazlalığına da dikkat çekerek, "Biraz daha maç ritmine ihtiyacım var. En önemli nokta da bir daha sakatlanmamak. Kadromuz şu anda çok dar. Önümüzdeki maçlarda en azından 60-70, belki de 90 dakika oynamam gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 23:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kadromuz şu anda çok dar"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen Galatasaray'da futbolculardan İlkay Gündoğan, 1 Aralık Pazartesi günü Trendyol Süper Lig'de çıkacakları Fenerbahçe derbisine odaklandıklarını belirtti.

        İlkay Gündoğan, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kendileri için üzücü bir akşam olduğunu kaydeden İlkay, "Beklemediğimiz bir skor ve performans oldu. İlk yarıya kötü başladık. Ritmimizi bulamadık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Fazla top kaybı ve pas hatası yaptık. Bu da bizim oyunumuzu bozdu. İkinci yarı biraz daha iyiydik. Daha basit oynadık. Kalemizde golü gördük. İstemediğimiz bir skor oldu. Çok eksiklerimiz var. Bu bahane olmasın. Kendim de dahil olmak üzere ritmini bulamayan oyuncular var. Birkaç haftadır sahayı görmeyen oyuncular var. Eksik oyuncular da inşallah en kısa sürede geri döner. Daha iyi olmamız gerekiyor. Daha iyi performans sergilememiz gerekiyor. Artık Fenerbahçe ile pazartesi günü oynayacağımız derbiye odaklanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

        "PAZARTESİ AKŞAMI BAŞKA BİR YÜZÜMÜZÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

        Fiziksel durumuna değinen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Bazı eksiklikler var. Bugün de bu belli oldu. Ben de istediğim performansı gösteremedim. Bu eksikleri en kısa sürede düzeltmeyi istiyorum. Biraz daha maç ritmine ihtiyacım var. En önemli nokta da bir daha sakatlanmamak. Kadromuz şu anda çok dar. Önümüzdeki maçlarda en azından 60-70, belki de 90 dakika oynamam gerekiyor. Bu durum 4-5 hafta sahalardan uzak duran bir oyuncu için riskli. O riskleri şu anda almamız gerekiyor. Yavaş yavaş ritmimi bulmam lazım. Daha iyi olmam lazım. Takım olarak pazartesi akşamı başka bir yüzümüzü göstermek istiyoruz. İyi bir performansla iyi bir skor almak istiyoruz." diye konuştu.

        Fenerbahçe derbisine değinen İlkay, "Belki de futbolun güzelliği bu. Her maçın sonrası, diğer maçın öncesi oluyor. Böyle bir rakibe karşı, böyle bir skordan sonra derbiye motive olmamız lazım. Bu derbi, dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi. Bizim ve taraftarımız için önemli bir maç. İyi bir performans sergilemek istiyoruz. İyi bir skor alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz, pazartesi akşamı oynayacağımız Fenerbahçe derbisi." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt